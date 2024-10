Хенри Кавил ще участва в адаптация на телевизионния анимационен сериал „Волтрон“, в който се разказва за петима космически изследователи, пилотиращи пет робота, които се обединяват в гигантски суперробот, на когото е кръстен и франчайзът.

Все още не са разкрити подробности за новия филмов проект. Известно е, че режисьор ще бъде Роусън Маршал Търбър, а сценария е резултат от сътрудничеството между Търбар и Елън Шанман.

Режисьорът е познат от работата си по филми като „Червена бюлетина“, в който участват Гал Гадот, Райън Рейнълдс и Дуейн Джонсън – Скалата, както и „Небостъргач“ отново с участието на звездата от „Черният Адам“ и „Бързи и яростни 10“.

