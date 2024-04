Незавършената късна творба на Густав Климт "Портрет на госпожица Лизер", беше продадена на търг във виенската аукционна къща "Им Кински" за 30 млн. евро. Заедно с допълнителните разходи творбата сменя собственика си за сумата от общо 35 млн. евро. Това е нов рекорд и за аукционната къща, и за Австрия.

Търгът събуди световен медиен интерес, тъй като картините на Климт през последните години са продавани на доста високи цени. Специалистите очакваха, че цената на "Портрет на госпожица Лизер" ще надхвърли сумата от 70 млн. евро.

Досегашните собственици на творбата я наследяват от далечни роднини преди около две години, като преди това "Портрет на госпожица Лизер" се предава на няколко поколения, съобщават от "Им Кински".

Предполага се, че творбата е била показана пред публика на изложба във Виена през 1925 г. Между 1925 г. и 60-те години на миналия век съдба й е неизвестна - както и местонахождението ѝ по време на националсоциализма, когато семейство Лизер е преследвано заради еврейския си произход. Според аукционната къща след интензивно проучване няма доказателства, че картината е била конфискувана по това време. "От друга страна не са открити и доказателства, че не е била заграбена между 1938 и 1945 г.", допълват оттам.

