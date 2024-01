Картина на австрийския художник Густав Климт, смятана за изгубена преди 100 години, е открита във Виена. "Портретът на госпожица Лизер" някога е принадлежал на еврейско семейство в Австрия и за последно е бил видян публично през 1925 г.

Портретът е бил собственост на семейство Лизер, които са били богати еврейски индустриалци във Виена.

A painting by the artist Gustav Klimt, believed to be missing for 100 years has been discovered in Vienna. The portrait of Fraulein Lieser has been valued at more than 54 million dollars.