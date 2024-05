Хеликоптерът на иранския президент Ебрахим Раиси е претърпял инцидент близо до град Джолфа, в провинция Източен Азербайджан. Държавният глава е бил на борда, потвърди вътрешният министър на страната.

Според информация на "Ройтерс" машината се е разбила, докато пресичала планински терен в гъста мъгла. Агенция FARS директно нарече случая "катастрофа с хеликоптер" и призова иранците да се молят за Раиси.

Осъществен е контакт с пътник и член на екипажа на хеликоптера на иранския президент няколко пъти, каза държавен служител пред местната обществена телевизия.

„Машината е извършила „твърдо приземяване“. Все още не е ясно дали е имало техническа неизправност. Суровите метеорологични условия и гъстата мъгла затрудниха спасителните екипи да стигнат до мястото на инцидента“, извести държавната телевизия. Хора от обкръжението на иранския президент Ибрахим Раиси са се свързали с командния център след инцидента с президентския вертолет.

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей се опита да успокои обществеността.. „Надяваме се, че Всемогъщият Бог ще върне скъпия президент и неговите колеги в пълно здраве в обятията на нацията“, каза той пред държавната телевизия.

Хаменей допълни, че „няма да има сътресения“ в управлението на страната и хората не трябва да се притесняват.

Губернаторът на провинция Източен Азербайджан - аятолах Ал Хашим, и външният министър Хосейн Амир Абдулахиан също са били в хеликоптера, превозващ президента.

Мениджърът за връзки с обществеността на Организацията на Червения полумесец обяви, че 20 спасителни екипа са изпратени в района на инцидента. Натам е изпратен и хеликоптер, но той не е успял да кацне поради метеорологичните условия и е бил принуден да се върне. В същото време другите два вертолета от президентския кортеж, в които е имало официални лица, са пристигнали благополучно да крайния пункт.

Ирак предложи помощ в издирвателните операции. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев пък заяви, че се моли за Раиси и каза, че е дълбоко потресен от новината за инцидента с хеликоптера, станал малко след като двамата лидери са се видели за откриването на язовирна дига. Той предложи на Иран цялата необходима помощ в издирвателната операция.

Европейската комисия пък активира услугата си за сателитно картографиране, за да помогне в търсенето на президента на Иран. Комисарят за управление на кризи Янез Ленарчич каза, че решението е дошло след молба за помощ от страна на Иран. Службата за управление на извънредни ситуации Copernicus на Европейската комисия предоставя продукти за картографиране въз основа на сателитни изображения.

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че е "дълбоко натъжен" от новината за инцидента с хеликоптера на иранския президент Ебрахим Раиси. Той също предложи „цялата необходима помощ” за издирването. „Следим отблизо инцидента, поддържаме връзка и координация с иранските власти и сме готови да предоставим цялата необходима подкрепа”, написа Ердоган в X.

Раиси беше на посещение в Източен Азербайджан, където откри проект за язовир в компанията на колегата си Илхам Алиев на границата между двете страни. 63-годишният Раиси е президент на Ислямската република от юни 2021 година. Той предвождаше затягането на режима, което доведе до масови протести и стотици жертви. Анализатори го определят като вероятен наследник на върховния лидер аятолах Али Хаменей.

Иран има проблеми в областта на безопасността на въздушния транспорт, като сред причините са международните санкции, които затрудняват придобиването на модерни части за самолети. Нейният военновъздушен флот до голяма степен датира отпреди Ислямската революция от 1979 г. и не е бил модернизиран.

