Продуцентът на „Кръстникът“ II и „Кръстникът“ III Фред Рус почина на 89-годишна възраст, четири дни преди да навърши 90. Той работи цели 50 години с режисьора Франсис Форд Копола. Заедно създават още един от шедьоврите в киното - „Апокалипсис сега“, в който участва Марлон Брандо.

Рус и Копола са продуценти на филмите „Разговорът“ с Джейн Хекман и Харисън Форд, „Аутсайдерите“, „Котън клуб“ с Ричърд Гиър и Никълъс Кейдж, и други. Той е и кастинг директор на последния хит на Копола "Мегалополис" с Адам Драйвър.

Фред Рус има две номинации за „Оскар“ за филмите „Кръстникът“ II и „Апокалипсис сега“, и е носител на много награди.

RIP Fred Roos

It’d take too long to list all the actors he made famous as a casting director (he recommended Harrison Ford, Carrie Fisher & James Earl Jones to George Lucas) but his most poignant for me was introducing John Cazale to Francis Ford Coppola. pic.twitter.com/Fv1oZDppkG