Голям пожар избухна в офис сграда, собственост на датската фармацевтична група Novo Nordisk, производител на лекарствата за диабетици, които се използват и за отслабване - „Оземпик” и „Вегови”.

"Това е огромен пожар. На място има около 100 пожарникари", заяви ръководителят на пожарната служба в Копенхаген Мартин Смит и добави, че всички са евакуирани от сградата.

Novo Nordisk съобщи, че потушаването на пожара ще отнеме няколко часа.

"Днес избухна пожар на площадката на Novo Nordisk в Багсваерд и той се разпространи в съседна офис сграда. Очаква се процесът на потушаване на пожара да продължи няколко часа. Димът не е токсичен и няма пострадали", съобщиха от компанията.

Огънят е избухнал в контейнер на строителна площадка на Novo Nordisk и се е разпространил към покрива на съседна офис сграда, също собственост на компанията.

