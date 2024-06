Хиляди се включиха в двудневното авиошоу, посветено на 80-ата годишнина от Десанта в Нормандия, известен като Денят "Д".

Самолети от Втората световна война се издигнаха в небето над Имперския военен музей (IWM) в Дъксфорд, Великобритания. Към атракцията в небето се присъединиха и участници във възстановка на историческото време, но на земята.

Десетки пясъчни фигури на войници се появиха на британски плаж (ВИДЕО)

2nd June 2024

A seemingly pilotless Hawker Fury at today's Summer Air Show at Imperial War Museum Duxford. The Fury biplane served as front-line fighter for the Royal Air Force in the 1930s, before the introduction of monoplane designs such as the Hurricane, which was a direct… pic.twitter.com/05Y0kbeDjT — A Cambridge Diary (@acambridgediary) June 2, 2024

Мениджърът на авиошоуто Фил Худ каза: „Толкова много хора дадоха живота си по време на Деня "Д", затова искаме да сме сигурни, че ще отдадем нужната почит." Той очаква около 40 000 души да вземат участие и Duxford Summer Air Show: D-Day 80.

Who’s ready for more Diamond Nine action? Two shows today - displaying at Midlands Air Festival at 1315 and Duxford Summer Air Show: D-Day 80 at 1700.#RedArrows #Duxford #midlandsairfestival pic.twitter.com/NiZH8oe15P — Red Arrows (@rafredarrows) June 2, 2024

Денят "Д" е известен още като операция Overlord, е една от най-решителните военни кампании през Втората световна война. 156 000 съюзнически войници пристигат в Нормандия на 6 юни 1944 г. за комбинирано морско, въздушно и сухопътно нападение срещу окупираната от нацистите Франция.

The Red Arrows rounding off a weekend of air shows at the Imperial War Museum, #Duxford. They always give a good display, especially when zooming over the tower of St John's! pic.twitter.com/Z9CYYcCF8v — Duxford St Johns (@DuxfordStJohns) June 2, 2024

Брайън Джонсън, който пътува от Мичиган, Съединените щати, за да присъства на шоуто, разказва: „Дядо ми беше капитан на B-24 в 15-а военновъздушна армия, разположена извън Италия и Либия". Съхраняването на историята е много важно, за да може да не повтаряме грешките." Заедно с него пътува и баща му Доналд, който е капитан от Гражданския въздушен патрул в Чикаго.