Град създаден с любов към хората много преди автомобилите да застрашат пейзажа на френската столица. Светът наблюдава града по време на Олимпийските игри и жителите му са възложили на кмета Ан Идалго да направи града по-приятен за живеене.

Снимка: iStock

Радикалната промяна идва бързо в Париж, обикновено чрез референдуми. „Планетата гори и ние в Париж решихме да не стоим с кръстени ръце”, каза кметът. Но опитът да се забранят колите в града поляризира парижаните.

Провеждането на Летните олимпийски игри наближава. Те представляват глобалната сцена, която ще бъде и големият тест – устойчив или туристически град е Париж. Може ли да бъде пример за други европейски градове?

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl