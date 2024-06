Главният редактор на вестник „Вашингтон пост“ Сали Бъзби внезапно подаде оставка. Известният американски вестник преминава през голямо преструктуриране, съобщи главният изпълнителен директор.

Заемайки поста през 2021 г., Бъзби беше първата жена редактор на изданието от 150 години насам. Нейното напускане е част от най-мащабния ход на издателя и главен изпълнителен директор Уилям Луис, откакто пое поста през януари, предаде Си Ен Ен.

Министърът на икономиката поиска оставките на ръководството на „Ел Би Булгарикум”

Мат Мъри, бивш главен редактор на „Уолстрийт джърнъл“, поема поста на изпълнителен редактор до президентските избори в САЩ през ноември.

The departure of Sally Buzbee from The Washington Post, where she had been editor since 2021, adds to growing tensions between the newsroom and its chief executive. https://t.co/H0PITFdPTm