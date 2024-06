Новак Джокович напуска "Ролан Гарос" поради скъсан медиален менискус на дясното коляно. Травмата е установена след направен ядрено-магнитен резонанс.

Лидерът в световната ранглиста и шампион от миналата година получи контузията по време на мача си Франсиско Серундоло в понеделник. Сръбският тенисист постигна трудна петсетова победа въпреки травмата, но направените изследвания са показали, че той няма как да продължи да защитава титлата си.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw