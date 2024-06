Не, това не е Марлон Брандо, който снима нов филм. Това е Били Зейн , който "съживява" покойната звезда в предстоящия филм Waltzing with Brando.

Спомен за великия Марлон Брандо: 100 години от рождението на звездата на киното (ВИДЕО+СНИМКИ)

58-годишният Зейн играе носителя на "Оскар" за On the Waterfront в биографичен филм, създаден по книгата Waltzing with Brando на Бърнард Джъдж от 2011 г.

This is not Marlon Brando.



This is Billy Zane playing Marlon Brando in an upcoming biopic.



WOW. pic.twitter.com/n7JwRtRs5D — John Hoey (@JohnnyHoey) May 24, 2024

В своя Instagram профил Зейн публикува снимки от продукцията и кадри зад кулисите.

Waltzing with Brando „е историята на млад архитект от Лос Анджелис, който съвсем неочаквано заживява на безлюден атол в южната част на Тихия океан със своя клиент - Марлон Брандо", сочи резюмето на книгата. Става дума за остров Тетиароа, където Брандо построява свой дом.

I was gonna tweet a comparison of Billy Zane and Marlon Brando but when I looked up Billy Zane I found out he's playing Marlon Brando in a movie, so what can I say, great casting pic.twitter.com/0OrwZKFrne — Payam (@mafiahairspy) February 13, 2021

Режисьор и сценарист на лентата е Бил Фишман

Me entero ahora de esto. Parece ser que Billy Zane está rodando una película sobre Marlon Brando y la verdad es que me he quedado con la boca abierta con las imágenes...

No es que se le parezca, es que es él!!!!! 🤯🤯🤯 https://t.co/yljRUWEiNZ — No como palomitas (@alroha10) May 23, 2024

Зейн и колегите му продуценти Фишман и Дийн Блоксъм са обещали да изпратят 5% от приходите от филма на жителите на Тетиароа.