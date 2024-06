Отиде си един от най-добрите текстописци в музиката - Марк Джеймс. Той е създател на песени като "Always On My Mind" и „Suspicious Minds“, и твори заедно с легендарния Елвис Пресли.

Джеймс е починал на 8 юни в дома си. „Наследството и жаждата за живот на Марк ще продължат да живеят в сърцата на онези, които го обичаха, и чрез неговите вечни текстове и мелодии, които са били саундтрака на поколения влюбени“, написа семейството в официалното си изявление.

Авторът е известен и с песента си „Hooked on A Feeling“. Първоначално тя е написана за BJ Thomas през 1969 г., но след това става част от репертоара на много други изпълнители.

Песента е част от саундрака на "Глутница кучета" на Куентин Тарантино и "Пазители на Галактиката" на Marvel.

През 2000 г. е обявен за един от най-добрите автори на песни на XX век заедно с Пол Маккартни и Елтън Джон.

Джеймс бе въведен в Залата на славата на авторите на песни през 2014 г.

Our sincere condolences to the family of songwriter Mark James whose death has just been reported. Mark wrote or co-wrote many classic songs including “Suspicious Minds” and one which has become part of our history: “Always On My Mind”. Neil and Chris xx#PetText pic.twitter.com/oeaCzWzie7