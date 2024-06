Ласе Столе е на 17-годишен германец, който на практика е бездомен. Той е решен да живее във влаковете на „Дойче бан”.

През 2022 г. завършилият гимназия решава да прекара живота си в непрекъснато приключение. „Мога да реша сутринта дали искам да се отправя към Алпите, или да се потопя в Балтийско море”, каза младият германец.

Според него одеяло за през нощта, малко дрехи и четка за зъби са всичко, от което се нуждае за живота на път. „Обикновено пера дрехите си на ръка и ги окачам през нощта в някой нощен влак”, разказа той.

Lasse Stolley, at 17, abandoned his apprenticeship plans to live on German trains, journeying over 650,000 kilometers, encountering freedom, romance and the challenges of rail lifehttps://t.co/Z6rxchcxVb