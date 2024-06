Нов вид шега придобива популярност сред футболните фенове, които присъстват на Евро 2024, предаде „Ройтерс”. Става въпрос за кулинарна война. Идеята е да се пошегуваш с традиционно ястие на държавата, която играе срещу любимците ти. Модата беше стартирана от албански фенове, които чупиха спагети пред италианската агитка.

Albanian fans snapped spaghetti in front of Italian fans ahead of the Italy-Albania Euro 2024 match. pic.twitter.com/BCH6Lbcstx