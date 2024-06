Футболната легенда Роберто Баджо стана жертва на обир по време на мача Италия-Испания от европейското първенство по футбол. Вилата, в която живее 57-годишният италиански футболист била превзета от петима въоръжени мъже, пише вестник "Кориере дела Сера".

🚨🇮🇹 Roberto Baggio was robbed and injured by criminals in his home last night, whilst he and his family were watching the Spain vs Italy match, reports @Agenzia_Ansa . Sending love and strength to Baggio. 🙏❤️

Всичко започнало към 22:00 ч. вечерта, когато Баджо и семейството му се канели да гледат двубоя с Испания. Нападателите заключили фамилията в една стая, докато тършували из къщата за ценни предмети. Там те прекарали близо 40 минути.

Роберто Баджо бил ударен с дръжката на пистолет, в опит да противодейства на крадците. Италианските медии пишат, че става въпрос за добре премислен обир, тъй като бандата действала много професионално.

🇮🇹 Roberto Baggio and his family were victims of a violent robbery while watching Italy-Spain last night.



➡️ A gang of at least five people, all armed, broke into the footballer's villa and the former player tried to confront one of them and the thief hit him in the forehead… pic.twitter.com/BjbOaWZS9S