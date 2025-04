По случай 35-ата годишнина на телескопа "Хъбъл" Европейската космическа агенция (ESA) сподели нови изображения - впечатляващи обекти, заснети от телескопа в миналото, но с добавени най-нови данни и използване на съвременни технологии за обработка.

В началото на месеца ESA/Hubble публикува обновени изображения на NGC 346 , галактиката Сомбреро и Мъглявината Орел . Сега вниманието е насочено към звездния куп Месие 72 (M72).

M72 представлява струпване на звезди, известно като кълбовиден звезден куп, разположен в съзвездието Водолей, на приблизително 50 000 светлинни години от Земята. Интензивното гравитационно привличане между гъсто разположените звезди придава на кълбовидните купове характерната им правилна сферична форма. Към момента са известни около 150 кълбовидни купа, свързани с нашата галактика – Млечния път.

📍 Messier 72



This week's new #HubbleFriday view shows a star cluster about 50,000 light-years from Earth.



Globular clusters like this one are roughly spherical collections of stars bound together by gravity: https://t.co/LV9t1zh0V9 pic.twitter.com/DYrC7Wmgbt