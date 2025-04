Космическия телескоп „Хъбъл“ на NASA/ЕSА, представи още едно изображение с подчертана водна тематика - спиралната галактика Месие 77, известна още като Галактиката Калмар. Тя се намира на 45 милиона светлинни години от нас в съзвездието Кит (Cetus).

Обозначението Месие 77 идва от мястото на галактиката в прочутия каталог, съставен от френския астроном Шарл Месие. Друг френски астроном — Пиер Мешен, открива галактиката през 1780 г. И Месие, и Мешен били "ловци" на комети, които съставяли списъци с мъгляви обекти, които биха могли да бъдат погрешно приети за комети.

Върти ли се Вселената

Както Месие, така и Мешен и други астрономи от онова време, погрешно смятали Галактиката Калмар за спирална мъглявина или звезден куп. Това объркване не е изненадващо — ще мине повече от век от откриването ѝ, преди астрономите да осъзнаят, че така наречените „спирални мъглявини“, разпръснати по небето, не са част от нашата галактика, а всъщност са отделни галактики, отдалечени на милиони светлинни години.

