Протестиращите студенти в Белград подкрепиха колегите си от Нови Сад, след като полицията употреби палки и сълзотворен газ срещу тях днес.

Полицията в сръбския северен град Нови Сад използва палки и сълзотворен газ, когато протестиращите пред Факултета по спорт и физическо възпитание студенти опитаха да попречат на декана Патрик Дрид да премине през блокадата, предадоха сръбските медии.

Сръбски студенти започнаха маратон от Белград до Брюксел

Белградските студенти обявиха в профила си в Instagram, че са ужасени от прекомерната употреба на сила срещу техните колеги и граждани, като посочват, че са пострадали момичета и жени.

"Насилието никога не е оправдано. Заедно и упорито до изпълнение на исканията", написаха белградските студенти.

Днес пред спортния факултет към Университета в Нови Сад се събраха студенти, активисти от опозиционните партии и граждани с цел да попречат на декана на факултета Патрик Дрид да влезе в сградата. По-рано Дрид заяви, че ще прекъсне блокадата на факултета. Стигна се до сблъсъци и две преподавателки от Философския факултет към същия университет са били ударени, докато протестират със студентите.

Арестувани са няколко души.

Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич обяви, че полицаите са използвали минимална сила, едва след като са били нападнати, а намесата им е станала по покана на декана Патрик Дрид.

