Два нови горски пожара избухнаха край гръцката столица Атина днес, съобщи в. „Катимерини“. Противопожарните служби се борят със стихията, докато силни ветрове разпалват огньовете.

Първият пожар избухна в района на Кацимиди, край планината Парнита, разположена в северозападните покрайнини на Атина. Властите изпратиха спешно съобщение до местните жители да бъдат нащрек, в случай че трябва да се евакуират.

Шестдесет пожарникари и 15 противопожарни автомобила са на място, с подкрепа от пет хеликоптера и два противопожарни самолета. Няколко доброволци и туристически екипи също помагат в операцията. Трафикът в района е отклонен.

NEAR ATHENS, FIREFIGHTERS FIGHT WILDFIRE



Gale-force winds are fueling a fire at a nature reserve on Mount Parnitha, 20 km north of Athens, that some 80 firemen and ten water-carrying planes are battling.



Over Athens, a dense cloud of smoke is visible, although no residences are… pic.twitter.com/e1JVbyoOdw