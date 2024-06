Гръцките пожарникари се борят с избухналите днес пожари в Кератея, Рицона и Стамата, предаде агенция АНА-МПА. Гръцките противопожарни сили бяха допълнително подсилени днес и все още се борят с огъня в Кератея, южно от Атина. Над 140 пожарникари и 17 противопожарни самолета участват в операциите, съобщиха източници от службите за Гражданска защита.

Заедно срещу стихията: 20 български огнеборци ще помагат на колегите си в Гърция

Те отбелязаха, че пожарът не е само на един фронт, а има четири отделни източника на огън, а противопожарните екипи работят с постоянно изливане на вода от самолета при всеки пожар. Към тях ще се присъединят шест въздушни трактора, които поеха от летището в Татой днес.

Officials report forest fire breaking out on Mount Parnitha, about 20 kilometers north of Greece's capital Athens, necessitating deployment of 200 firefighters due to strong winds pic.twitter.com/4fJxCWaQs5