Близо четвърт милион души са били евакуирани в Източен Китай, тъй като дъждовните бури обхванаха голяма част от страната и предизвикаха покачване на нивото на Яндзъ и други реки.

China's flooding situation has reached new heights–or rather, depths! Submerged subways in Zhengzhou due to ongoing floods, turning their trains into aquatic attractions. It's a classic case of mismanagement by CCP, w/ no effective response.

If the world’s top emitter has suffered like this what about you who contribute almost nothing to global warming



China 🇨🇳 is counting loses valued at 314 Million dollars due to floods





Бурите са засегнали 991 000 жители на провинция Анхуей и са наложили евакуацията на 242 000 души до вторник следобед.

Flooding wreaks havoc on Yangtze River, Hangzhou farmers hit hard



The first major flood of the year hit the Yangtze River, leading to the release of floodwaters from the Three Gorges Reservoir and causing widespread flooding. Aquaculture farmers in Hangzhou suffered severe losses.

"Дъждовните бури са нанесли поражения в 36 окръга и района в седем града на ниво префектура в Анхуей, според данни на провинциалния отдел за управление на извънредни ситуации", съобщава Синхуа.