Световноизвестната изпълнителка Емели Санде идва за първия си концерт в София. Събитието ще се проведе на 10 юли в зала 1 на НДК. Тя композира за редица музикални звезди – Риана, Алиша Диксън, Алиша Кийс, Шерил Коул, Лиона Люис.

Емели Санде с концерт в София

През 2012 г. грабва две статуетки „Брит” – за най-добра британска изпълнителка и най-добър албум. На 26 години Емели Санде успява да подобри рекорда на Beatles – за най-много поредни седмици в топ 10 на британската класация за албуми. Нейният дебютен албум Our Version Of Events се задържа в класацията 63 седмици. Дотогава най-дълго време в топ 10 е бил албумът на Beatles – Please Please Me – 62 седмици през 1964 г.

Нейната половинка е пианистката Йоана Каремова. "Аз бях в България преди 5 години на фестивал в Пловдив. Това беше прекрасно изживяване. Моята партньорка в живота е българка и знам, че сте емоционални, интелигентни и вълнуващи", споделя тя.

