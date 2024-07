Камионите в Южна Азия не са единствено превозни средства. Те са се превърнали в средство за културно изразяване на пакистанците.

Пакистанските пътища са шумни и натоварени, а задръстванията – обичайна гледка. Но шарените тежкотоварните автомобили са това, което грабва окото.

Снимка: iStock

Различните камиони имат отличителен дизайн. Има разнообразни детайли и елементи, съобразени с желанията на собствениците. Шофьорите и техните началници изпращат своите заявки за дизайн, в които могат да бъдат включени надписи и фирмени лога.

Снимка: iStock

Всеки месец се боядисват десетки камиони. Това се е превърнало в редовен източник на доходи за собственици на гаражи, механици и художници в Пакистан. Боядисването на един камион струва около 200 хиляди рупии (670 евро), а стикерите - 100 хиляди рупии. Има допълнителни разходи за осветление и декорация, така че сметката може да надхвърли 300 хиляди рупии (1000 евро).

Снимка: iStock

Този вид изкуство е комбинация от визуални мотиви от пакистанската култура, език, политика и история. То вече е считано за дълбоко вкоренена традиция, но в началото е било начин шофьорите на камиони да привлекат внимание.

Here's why truck art is a matter of pride for Pakistani drivers. pic.twitter.com/evxgScKR8O