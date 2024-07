Актрисата Шели Дювал, звезда от хоръра „Сиянието”, почина на 75-годишна възраст, съобщи „Асошиейтед прес”.

Родената в Тексас звезда е починала в съня си в четвъртък в дома си в Бланко, щата Тексас, съобщи дългогодишният ѝ партньор Дан Гилрой.

Причина за кончината ѝ са усложнения от диабет, каза Гари Спрингър, неин приятел и специалист по връзки с медиите.

