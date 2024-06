Актьорът Бил Кобс почина на 90-годишна възраст, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на информация от семейството му. Той има над 150 роли в киното и телевизията.

„Любим партньор, голям брат, чичо, заместващ родител, кръстник и приятел, Бил наскоро и щастливо отпразнува 90-ия си рожден ден, заобиколен от скъпи близки“, написа брат му Томас Кобс във Facebook, като добави, че актьорът е починал „спокойно“ в дома си в Калифорния.

Кобс е известен на публиката с участията си във филмите "Бодигард" (1992 г.) с Уитни Хюстън и Кевин Костнър и „Нощ в музея“ (2006 г.) с Бен Стилър. Има и малка роля в хитовия сериал „Семейство Сопрано“. През 2020 г. актьорът спечели награда „Еми“ за участието си в канадското детско предаване „Дино Дана“.

Бил Кобс е роден в Кливланд, Охайо, служи във Военновъздушните сили на САЩ в продължение на осем години, преди да започне актьорската си кариера на 36 години.

Bill Cobbs disdain for shenanigans was always evident from them epic side eyes. pic.twitter.com/itqnsEyJuV