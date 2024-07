Най-малко 66 души се смятат за изчезнали в Непал, след като два автобуса са били пометени от свлачище и са били завлечени във водите на придошла река.

Спасителите се опитват да открият автобусите и да помогнат за спасяването на пътниците, но продължаващият проливен дъжд затруднява усилията им.

Пътят, водещ до мястото на инцидента, е блокиран на няколко места заради свлачища, заяви правителственият представител Хима Нанада Бхусал.

В едното превозно средство е имало 24 души, а в другото 42, макар и да е възможно да са повече, ако още пътници са се качили по пътя.

Rescue and search operation underway after two buses carrying around 63 passengers were swept away into the Trishuli River due to a landslide on the Madan-Ashrit Highway in Central Nepal this morning. #Rain

(Source: Nepali Army's 'X' handle) pic.twitter.com/LVDhmqmONp