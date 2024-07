Министерският съвет публикува официална позиция във връзка с нападението срещу бившия президент на САЩ Доналд Тръмп.

„Дълбоко сме шокирани от ужасяващото нападение срещу бившия президент Тръмп по време на събитие от кампанията му. Изказваме съболезнования за жертвата и пожелаваме пълно възстановяване на ранените при нападението. Политическото насилие е неприемливо и несъвместимо с демокрацията”, пишат от МС.

We are deeply shocked by the appalling attack on former President #Trump during an event of his campaign for candidate. We extend condolences for the victim&wish a full recovery for the injured from the attack. Political violence is unacceptable and incompatible with democracy.