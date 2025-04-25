33-годишен шофьор е блъснал с колата си 13-годишно момче, каращо велосипед на междуселски път в Бургаско. Инцидентът е станал в четвъртък вечерта между селата Бата и Медово.

Шофьор помете пешеходка на столичен булевард

Автомобилът с бургаска регистрация, управляван от мъж от Кошарица, предприел изпреварване на група велосипедисти. Водачът не осигурил достатъчно странично разстояние и блъснал тийнейджъра от Каблешково. Момчето е откарано в УМБАЛ - Бургас с комоцио и е оставено за наблюдение.

Редактор: Цветина Петкова