Олимпийският огън пристигна в Париж 12 дни преди началото на Игрите във френската столица. Това се случи днес, 14 юли, навръх Националния празник на Франция - Денят на Бастилията.

Огънят беше ескортиран от конни ездачи, 25 факлоносци и кадети, оформящи формите на олимпийските кръгове. Полковник Тибо Вале от елитното кавалерийско училище Cadre Noir de Saumur и носител на златен медал по конен спорт от Олимпиадата в Рио през 2016 г. беше главният факелоносец.

The Olympic flame arrives Champs-Elysées in Paris and Thierry Henry, one of the chosen torchbearers will kick start the Olympic Torch Relay today.🔥 ⭐️#Paris2024 #theirryhenry #OlympicTorch pic.twitter.com/GTJxMqFrB4 — LIFESTYLE+TRAVEL (@LTmagOfficial) July 14, 2024

След това щафетните бегачи ще пренесат огъня из столицата, започвайки от катедралата Нотр Дам, историческия университет Сорбона и музея Лувър, преди да се отправят към други забележителности на Париж в понеделник.

Олимпийските игри във френската столица стартират на 26 юли и ще продължат до 11 август.

this is the olympic flame that seokjin will be carrying omg it looks incredible i am so very proud of seokjin oh my god 🥹😭🫶🏻 pic.twitter.com/3YGaTH2qI4 — muskie⁷ 🧑🏻‍🚀 (@bangtanniessoul) July 14, 2024

Франция отбеляза Националния си празник на фона на политическа криза, след като президентът Еманюел Макрон свика предсрочни избори, които впоследствие не доведоха до сформиране на редовно правителство.

The Olympic flame, destined to be carried by Jin, has reached Paris🔥



JIN AT PARIS OLYMPICS#조각상탈출_김석진_루브르성화봉송 #달려라석진_성화봉송한국대표 pic.twitter.com/RqbUCmTvgn — love (@lovejin57) July 14, 2024