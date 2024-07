Лейди Гага ще участва на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. този петък, научи The Hollywood Reporter.

Това идва, след като фенове спекулираха, че певицата на „Shallow“ ще излезе на сцената заедно с други артисти, сред които Селин Дион, Дуа Липа и Ариана Гранде, както и французойката Ая Накамура.

Селин Дион може да се завърне на сцената на откриването на Олимпиадата

NBC News съобщи по-рано тази седмица, че слуховете са се увеличили, след като Лейди Гага и Селин Дион са били забелязани да пристигат в Париж преди Олимпиадата.

VIDEO: Lady Gaga with some fans in Paris, today. pic.twitter.com/XLnZDTa53G