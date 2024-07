Разрешиха изграждането на плаваща платформа, която да позволи излитането и кацането на летящи електрически таксита за безплатни демонстрационни полети по време на Олимпийските игри в Париж.

Сочен като пример за декарбонизирана авиация, този експеримент е остро критикуван от много общински съветници в Париж както от мнозинството, така и от опозицията, които го определят като "абсурден проект" и "екологично отклонение".

Кметицата на Париж ще проучи възможността за обжалване на указа, заявиха обкръжението на кметицата Ан Идалго.

Инициаторите за летящите таксита, представени като по-малки, по-леки и по-безшумни от хеликоптерите, настояват за възможността да ги използват и след Олимпийските игри. В употреба ще влязат по-големи версии – за транспортиране при спешни здравни случаи.

Олимпийските игри започват на 26 юли във френската столица и зелената светлина на правителството за този експеримент се очакваше от няколко месеца.

Оторизираната с днешния указ платформа ще бъде разположена на баржа по Сена и ще бъде използвана до 31 декември 2024 г. или по-късно.