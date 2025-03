Най-успешният тенисист на България Григор Димитров загуби с 0:2 (2:6 и 3:6) от сръбската легенда Новак Джокович в среща от полуфиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Маями, съобщи Gong.bg.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Българинът започна с пробив двубоя, но след това Новак Джокович не остави шанс на родния ни тенисист, като бе почти безгрешен.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Гришо рискуваше повече и опитваше да бъде агресивен, но допускаше прекалено много непредизвикани неточности, което доведе и до този краен резултат.

Въпреки всичко, турнирът може да се счита за успешен за българина, макар и да имаше точки, които да защитава, след като достигна до финала през миналата година. Новак Джокович ще се изправи в спор за трофея срещу победителя от мача между Тейлър Фриц и Якуб Меншик.

Djokovic beats Grigor Dimitrov 6-2 6-3 in Miami



Novak reaches his 60th Masters final.



He’s now reached at least one tour-level final for 20 consecutive seasons.



He’s also beaten Grigor in their last 11 meetings.



✅8th Miami final

✅1st final of 2025



🇷🇸 pic.twitter.com/qA7iZCYLiR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2025

В началото на двубоя се случи нещо изключително изненадващо. Фен от трибуните провокира и обиди българина, нападайки го вербално, а Гришо не се стърпя и го попита дали има някакъв проблем.

The umpire removed someone from the stands who said something to Grigor Dimitrov during his match against Novak Djokovic in Miami



Grigor responded to the person: “You got an issue?”



The umpire told security to remove the person from the stands immediately. pic.twitter.com/nOCpkfsdod — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2025

Съдията веднага се намеси и бе извикана охраната, като зрителят бе незабавно отстранен.

Two spectators who got no value for money in the comfy seats.. kicked out after two games.. confronted by Grigor Dimitrov who was upset with something that was said. #MiamiOpen. #TheFirstServe pic.twitter.com/ZGU4ddR6hn — The First Serve (@TheFirstServeAU) March 28, 2025

Григор впечатли с реакцията си, като не се впусна в разправия, а поиска просто мачът да продължи.

Eдна от най-големите звезди в световния футбол Лионел Меси наблюдава на живо мача на Григор Димитров срещу Новак Джокович от полуфиналите на Мастърса в Маями.

LIONEL MESSI assistindo NOVAK DJOKOVIC no Miami Open! pic.twitter.com/ZzSxDooxKc — Futebol Hoje ⚽ (@fut_hoje) March 28, 2025

Аржентинският национал живее в града, откакто е играч на местния "Интер". Той беше на трибуните със семейството си.

Снимки: gettyimges

Тенис звездата на Щатите и добра приятелка на Гришо - Винъс Уилямс също бе на трибуните.

Venus Williams watching Grigor Dimitrov and Novak Djokovic in Miami.



Always great to see Queen V. ❤️ pic.twitter.com/Vz3BC0kaaW — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2025

Спортният канал TNT Sports ги нарече легенди, защото Джокович е най-възрастният тенисист, който ще се бори на полуфинал в сериите „Мастърс 1000“. От своя страна пък Димитров е единственият над 30 години в бранша, който отива два поредни пъти на полуфинал отново в в сериите „Мастърс 1000“.

Джокович пък напомни на по-младите тенисисти в тура, че все още е на върха в световния тенис. Сърбинът показва невероятна игра, особено на начален сервис, като очаквано влезе като фаворит в срещата с Гришо.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Той разби американеца Себастиан Корда на 1/4-финалите, но пък имаше ден по-малко за възстановяване от Димитров.

Григор Димитров влeза в срещата с върнато самочувствие след няколко поредни победи в Маями, а в последния мач впечатли тенис света с невероятния си обрат срещу Франсиско Серундоло. Победата на Гришо на четвъртфинала беше впечатляваща заради физическото състояние, в което я постигна. Той беше изтощен на корта, като след края едва напусна игрището, но с воля и характер успя да стигне до мечтания полуфинал срещу Ноле.

Grigor Dimitrov struggled immensely after his #MiamiOpen quarterfinal win vs Cerundolo 🤕



Will the 🇧🇬 recover in time for his semifinal vs Djokovic/Korda? pic.twitter.com/aFQs2N6iGL — Tennis Channel (@TennisChannel) March 27, 2025

Видео: 27 март 2025

Редактор: Камена Георгиева