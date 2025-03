Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, изигра невероятен двубой и победи аржентинеца Франсиско Серундоло след обрат с резултат 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3) в четвъртфинален сблъсък на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Маями на твърди кортове. Двубоят продължи 2 часа и 48 минути.

A memorable milestone 💎 @GrigorDimitrov saves a match point to defeat Cerundolo and win his 150th Masters 1000 match! #MiamiOpen pic.twitter.com/sCQe7IyXvR

Така в спор за второ поредно участие на финал в Маями Гришо ще играе на полуфиналите с победителя от срещата между Новак Джокович (Сърбия) и Себастиан Корда (САЩ).

Снимка: GettyImages

Григор, който миналата година загуби на финала в Маями от Яник Синер, допусна ранен пробив още в първия си сервис гейм на мача, но моментално направи рибрейк, предаде gong.bg . След това той пропусна седем сетбола в първата част и загуби след тайбрек. На старта на втория сет 33-годишният хасковлия направи ранен пробив, който се окаже достатъчен, за да изравни резултата.

Снимка: GettyImages

Драмата тепърва предстоеше, когато българинът премина през много премеждия в третия сет.

Още в началото му Димитров изглеждаше напълно изтощен, но по някакъв начин намери сили да се измъкне от тежката ситуация и изоставане от 0:3. Впоследствие, при 5:6, той отрази и мачбол, за да вкара мача в решителен тайбрек, който изигра по майсторски начин.

Снимка: GettyImages

С цялостното си представяне на турнира до момента родната звезда показа, че се завръща към най-добрата си форма, оставяйки здравословните си проблеми от старта на сезона в миналото.

Giving EVERYTHING 😱 @GrigorDimitrov running on fumes but still RUNNING! #MiamiOpen pic.twitter.com/FH6JMcbhbN

Хасковлията вече записа четири поредни победи в слънчева Флорида - над италианеца Федерико Чина (6:1, 6:4), над руснака Карен Хачанов в още голяма битка със 6:7 (3), 6:4, 7:6 (5), над американеца Брендън Накашима с 6:4, 7:5 и сега над Франсико Серундоло, който вече беше отстранил Томи Пол и Каспер Рууд.

What. A. Fighter 💪



With his win @GrigorDimitrov becomes the fifth man to reach multiple #MiamiOpen semi-finals after turning 30! pic.twitter.com/Hf23NOi7il