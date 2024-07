Ще премине ли Америка към масовото използване на електрически автомобили? Неотдавнашното решение за забрана на продажбата на евтини китайски електромобили в САЩ е част от трудния баланс, който Байдън се опитва да постигне, за да спази екологичната сделка.

Китай иска ЕС да преразгледа мерките си срещу вноса на електромобили

Това решение подържа цените на електромобилите по-високи заради липсата на конкуренция. Китайските електромобили биха били евтина алтернатива, но целта е да се подкрепи съществуващата индустрия в условията на зелен преход. Критиците на Байдън сочат, че забавеният преход показва липса на стратегична електрическа съгласуваност.

Лорънс Фоси е експерт, известен с критиките си към Тесла и нейния основател Илон Мъск. По думите му от една страна правителството цели да насърчи прехода към електрически автомобили и соларна енергия, но едновременно с това ги оскъпява. „Това е непоследователно и лишено от логика. Истинска лудост”, смята Фоси.

Проучване на „Галъп” сочи, че демократите представляват голям дял от собствениците на електромобили. А мнозинството от републиканците твърдят, че не биха си купили електрическа кола.

Републиканският кандидат за президент Доналд Тръмп атакува целите на настоящето правителство за електромобилите. Той настоява, че още през първия си ден на поста ще „спре” закона за електрическите превозни средства.

След стрелбата по Тръмп: Републиканците се събират на конгрес в Милуоки (ОБЗОР)

Лорънс Фоси смята, че този въпрос може да повлияе на вота: „Малките детайли ще наклонят везните на тези избори. За избирателите въпросът е важен. Недоволни са, защото електрически автомобили са притежание на най-богатите, които освен това плащат по-малко данъци”.

„Electrify Expo” е фестивал на иновативната мобилност, който цели да спечели скептиците и пътува из цялата страна.

