През последните седмици Джони Деп е свързван с модела Юлия Власова, а сега се появи информация, че двамата се виждат, но нямат връзка. 61-годишният актьор и 28-годишният модел бяха забелязани заедно през последните седмици. Твърди се обаче, че двойката не е официално обвързана. "Те се познават от няколко години и се виждат, когато могат. Двамата не определят отношенията си с термини като "гадже-приятел". Виждат се от време на време", каза неназован източник пред списание People.

Пътищата им се пресекли за първи път на 55-ия международен филмов фестивал в Карлови Вари през август 2021 г.

Според Daily Mail козметичката Юлия е публикувала снимки с Джони в Instagram.

Johnny Depp, 61, with his new girlfriend 24-year-old Russian beautician named Yulia. The couple were spotted in London.



She is younger than his daughter, Lily Rose Depp pic.twitter.com/HJPhKQAzEg