Земетресение с магнитуд 5,2 бе регистрирано тази сутрин край бреговете на гръцкия остров Крит, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

По негови данни епицентърът на земния трус е бил на 170 км югозападно от град Ираклион, в който живеят около 137 000 души. Огнището на земетресението е било на дълбочина от 41 километра.

