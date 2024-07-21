Земетресение с магнитуд 5,2 бе регистрирано тази сутрин край бреговете на гръцкия остров Крит, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Земетресение с магнитуд 7,1 във Филипините

По негови данни епицентърът на земния трус е бил на 170 км югозападно от град Ираклион, в който живеят около 137 000 души. Огнището на земетресението е било на дълбочина от 41 километра.

Не се съобщава за пострадали или щети.