Бившият президент на САЩ Барак Обама благодари на Байдън, но не каза, че подкрепя идеята Камала Харис да оглави Демократичната партия, съобщи "Sky News".

Байдън подкрепи Камала Харис за кандидат-президент

Той каза в изявление: „Ние ще плаваме в неизследвани води през следващите дни. Но имам изключителна увереност, че лидерите на нашата партия ще успеят да създадат процес, от който да излезе изключителен кандидат.“

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.



