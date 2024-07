Президентът Джо Байдън каза, че няма да се кандидатира за втори президентски мандат и подкрепи вицепрезидента Камала Харис.

Байдън се оттегля от президентската надпревара в САЩ

„Днес искам да предложа пълната си подкрепа и одобрение Камала да бъде номинираната от нашата партия тази година. Демократи, време е да се обединим и да победим Тръмп“, каза Байдън в публикация на "X".

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV