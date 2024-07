Гласовете на световните знаменитости винаги са важни във всяка една кампания. В тазгодишната надпревара за президент на САЩ много звезди от шоубизнеса се включиха в подкрепа на двамата опоненти Джо Байдън и Доналд Тръмп. След оттеглянето на Байдън Камала Харис също получи силна подкрепа от личности като Джордж Клуни, Марк Хамил, Джейми Лий Къртис и други.

Кои обаче са световните знаменитости, които подкрепиха кандидатът на републиканците Доналд Тръмп?

Бившият професионален кечист Хълк Хоган демонстрира симпатиите си към кандидата на Републиканската партия, като разкъса ризата си на сцената на Националния конгрес на Републиканската партия. Той нарече Тръмп свой „герой“ и „най-великият президент на Съединените щати“.

Музикантът Кид Рок също е един от привържениците на Тръмп. Той пя по време на конгреса в Милуоки преди няколко дни. По време на изпълнението си Кид Рок акцентира на думите "бори се", повтаряйки няколко пъти и "Тръмп".

