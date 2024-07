Британската версия на "Евроспорт" уволни коментатора в плувните спортове Боб Балард, съобщава "Билд", цитиран от Gong. Причина за това е изказване на журналиста по време щафетата на 4х100 метра свободен стил при жените на Олимпиадата в Париж. Състезанието се проведе в събота, а златото грабна Австралия.

Eurosport have now dropped Bob Ballard as swimming commentator following this sexist remark yesterday. “Well, the women just finishing up. You know what women are like … hanging around, doing their makeup.” pic.twitter.com/UWYMiiVNpd

В предаването на живо Балард каза: "Току-що финишираха. Знаете какви са жените... Мотаят се наоколо, гримират се". Думите на коментатора възмутили Лизи Симъндс, която била зад микрофона също в ролята на коментатор. Тя ги определила като "скандални", а в отговор Балард се засмял. Още на другия ден телевизията обяви чрез официално комюнике, че коментаторът е освободен от длъжност.

Bob Ballard hang your head in shame and get off the broadcast and back to the 1930s

Commentating for EuroSport he’s used a sexist slur as the Aussie women RIGHTLY celebrated together

“The women just finishing up. You know what women are like, hanging around, doing their make-up” pic.twitter.com/JRpsLUc15m