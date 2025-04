Картина на американския художник Марк Ротко, оценявана на десетки милиони евро, е била повредена от дете в музея Boijmans Van Beuningen в Ротердам.

Говорител на културната институция съобщи, че се обмислят „следващите стъпки“ за реставрацията на произведението Grey, Orange on Maroon, No. 8. Той уточни, че щетите са „повърхностни“ и се изразяват в „малки драскотини” по повърхностния слой в долната част на картината“.

Произведението е оценено на около 50 млн. евро.

Потърсена е помощ от специалисти по консервация в Нидерландия и чужбина.

Според Софи Макалун, мениджър по консервация във Fine Art Restoration Company, модерни картини като тази на Ротко, които не са лакирани, са „особено уязвими към повреди“.

„Драскотините по горния слой на боята могат сериозно да повлияят върху възприемането на произведението“, допълни Макалун.

Повредената творба е била изложена като част от експозиция с най-популярните произведения от колекцията на музея.

