Израелски военни съобщиха, че са извършили целенасочен удар в Бейрут. Според очевидци се е чул силен взрив над южните предградия на ливанската столица, предаде "Ройтерс".

Според източник от ливанските служби за сигурност става дума за удар, насочен към високопоставен командир на "Хизбула", отговарящ за атаката по Голанските възвишения. Не е ясно дали той е загинал.

Израел: Ракети са убили 9 души в анексираните Голански възвишения, сред тях има и деца

An Israeli air strike hits Beirut city. pic.twitter.com/Fx0q2XYmwd

Градът е на тръни от дни преди очакваната атака в отговор на удара по окупираните от Тел Авив Голански възвишения, при който загинаха няколко младежи, а над 30 души бяха ранени.

Израел и САЩ обвиниха "Хизбула" за атаката, но групировката отрече.

BREAKING 🚨 the Jewish terrorist state Israel just bombed the Lebanese capital Beirut. pic.twitter.com/32NkYpzmsp