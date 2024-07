Хю Едуардс, бившият водещ на новините в Би Би Си, се призна за виновен по три обвинения в правене на неприлични снимки на деца.

Едуардс призна престъпленията на кратко изслушване в Уестминстърския магистратски съд в Лондон на 31 юли, съобщи Би Би Си.

