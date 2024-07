Две деца са убити, а още 11 души - ранени, при жестокото нападение с нож в английския град Саутпорт. Те са били атакувани от 17-годишен младеж по време на ваканционен семинар за танци и йога на тема „Тейлър Суифт”. Шест от децата и двама възрастни са в критично състояние.

BREAKING/UK STABBINGS: As many as eight people were stabbed - including children - Monday morning in #Southport, #UK - north of #Liverpool and west of #Manchester. Merseyside Police have not released much information other than to say a suspect with knife is now in custody.… pic.twitter.com/hEKA51LlKV