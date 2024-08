Обявиха премиерната дата на втория сезон на хитовия сериал Squid Game ("Игра на калмари"), съобщи ЮПИ. Той ще бъде на 26 декември. От Netflix съобщиха още, че "Игра на калмари" ще има трети и последен сезон през 2025 г.

Създателят, режисьор и изпълнителен продуцент Хуанг Донг-хьок е съобщи новината с писмо, в което споделя и някои подробности за сюжета. Става ясно, че победителят в смъртоносното съревнование за голямата награда от 45,6 милиарда вона отново се завръща в играта.

"Сон Ги-хун, който се закле да отмъсти в края на първия сезон, се завръща и отново се включва в играта", пише Хуанг Донг-хьок. Мъжът зад маската, който води игрите, и този път няма да е лесен противник.

Нова снимка на изпълнителя на главната роля Ли Джун-дже го показва отново в униформата на играч 456.

Attention all players: we’re here to deliver an important message. pic.twitter.com/xspvk8HheP