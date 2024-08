Убийството на лидера на "Хамас" Исмаил Хания е станало с помощта на взривно устройство, поставено тайно седмици по-рано, съобщи CNN.

Според запознат източник бомбата е била скрита в къща за гости, в която Хания е отсядал преди около два месеца, и е била взривена дистанционно, след като той е влязъл в стаята си.

Политическият лидер на „Хамас” беше убит в Техеран (ОБЗОР)

Иранското правителство и "Хамас" твърдят, че убийството е извършено от Израел, която нито е потвърдила, нито е отрекла участието си.

Израелските власти са информирали американските официални лица за операцията едва след убийството, каза източникът.

Hamas leader Ismail Haniyeh was killed in Iran this week by a bomb hidden in his guest house months ago, source says.



