16 граждани на САЩ, Германия и други западни държави бяха разменени за осем арестувани руснаци в най-голямата размяна на затворници между Русия и Запада от Студената война насам. Обвиненията и от двете страни най-често са повдигани за шпионаж, предаде Би Би Си.

Прегръдки и сълзи от радост: Байдън, Путин и Шолц посрещнаха освободените затворници от Русия и САЩ (ОБЗОР)

Еван Гершкович

Снимка: gettyimages

Американският журналист Евън Гершкович беше осъден на 16 години затвор в наказателна колония със строг режим по-рано този месец по обвинения в шпионаж. Преди няколко часа пристигна на родна земя.

Репортерът на „Уолстрийт джърнъл” беше арестуван от службите за сигурност миналия март, докато изготвяше репортаж в град Екатеринбург, на около 1600 км източно от Москва.

Той беше обвинен, че работи за Централното разузнавателно управление. Гершкович и правителството на САЩ отричат обвиненията.

Присъдата е първата, наложена на американски журналист за шпионаж в Русия след края на Студената война. След първоначалния му арест Гершкович е държан в прословутия московски затвор „Лефтерово”.

Пол Уилън

Снимка: gettyimages

54-годишният Пол Уилън също беше осъден на 16 години затвор през 2020 г., около две години след като беше арестуван в Москва по подозрение за шпионаж. Той също беше посрещнат от президента Байдън, когато кацна на американска земя.

Бившият морски пехотинец е гражданин на четири държави - САЩ, Канада, Великобритания и Ирландия. Неговият адвокат каза, че той е държан в затвор в района на Мордовия.

След като е уволнен от армията през 2008 г. за лошо поведение, той става консултант по сигурността и започва да пътува често до Русия по работа.

През декември 2018 г. е арестуван от руската агенция за държавна сигурност ФСБ, която твърдеше, че е „хванат да шпионира“ в Москва. Семейството му винаги е отричало обвиненията.

Алсу Курмашева

Снимка: gettyimages

В същия ден, в който Гершкович влиза в съда, руско-американската журналистка Алсу Курмашева е осъдена на шест години и половина затвор - присъда, която трябваше да излежи в място за лишаване от свобода със средна степен на сигурност.

Тя е редактор на Радио „Свободна Европа”, което се финансира от правителството на САЩ. Осъдена е за разпространение на невярна информация за руската армия.

Съпругът ѝ Павел Буторин каза, че тя е била арестувана заради книга, публикувана миналата година, която представлява сбирка с истории за руснаци, противопоставящи се на войната в Украйна.

Курмашева има американско и руско гражданство и живее в Прага със съпруга си и двете си дъщери. Тя беше задържана през юни 2023 г., когато отишла в Русия, за да посети майка си.

Владимир Кара-Мурза

Снимка: gettyimages

Владимир Кара-Мурза е виден руски дисидент и един от най-ярките противници на режима на Путин, както и открит критик на войната в Украйна и вътрешните репресии в Русия.

През 2023 г. 42-годишният беше осъден на 25 години затвор за разпространение на „фалшива“ информация за руската армия. Кара-Мурза е бивш журналист и политик.

Двойният британско-руски гражданин е излежал присъдата си в затворническа колония в Сибир, където, твърди съпругата му, е развил неврологично заболяване в резултат на натравяне.

Иля Яшин

Еду ночной электричкой в покровскую колонию, где судят Навального. Буду сегодня свидетелем защиты. pic.twitter.com/IBQJqTouih — Илья Яшин (@IlyaYashin) March 4, 2022

Един от най-известните опозиционери в Русия беше осъден на затвор през 2022 г. за „разпространение на фалшиви новини“ за армията на страната. Той бил арестуван, след като осъди вероятните руски военни престъпления в Буча.

След смъртта на бившия опозиционен лидер Алексей Навални в затвора, Яшин каза, че се страхува за живота си.

Той обвини Путин, че е „полудял от властта“ в поредица от писма от затвора в западната област Смоленск, където е държан.

Олег Орлов

Oleg Orlov was released from a Russian prison as a result of the swap today. I wrote this at the time of his conviction:

‘We Are Being Punished for Daring to Criticize the Authority’https://t.co/A4hGrlEkM8 — Anne Applebaum (@anneapplebaum) August 2, 2024

Олег Орлов е руски правозащитник, арестуван през февруари, след като нарекъл Русия „фашистка държава” и отправил остри критики заради войната в Украйна. Преди това е бил председател на организацията „Мемориал”. Носител е на Нобелова награда.

71-годишният мъж беше осъден на две години и половина затвор за "многократно дискредитиране" на руските въоръжени сили. В обжалване на присъдата си през юли той сравни руската съдебна система с тази на нацистка Германия.

Наказанието му беше наложено след повторен процес. В първото дело през октомври миналата година Орлов получи глоба от 150 000 рубли и беше освободен от съда.

Лилия Чанишева

Russia:Prosecutors demand 12y sentence to Lilia Chanysheva from @teamnavalny anti-corruption network 👉 another apparently politically motivated case to intimidate those who dare to speak up. 🇪🇺 calls on 🇷🇺 authorities for her immediate & unconditional release #СвободуЧанышевой pic.twitter.com/FRe6vnctuc — Peter Stano (@ExtSpoxEU) June 13, 2023

Лилия Чанишева беше осъдена на девет години и половина затвор по-рано тази година по обвинения за екстремизъм. Тя е служила като местен координатор в мрежата за борба с корупцията на покойния опозиционен лидер Алексей Навални.

В последните месеци е държана в център в района на Перм.

Чанишева е първата от съюзниците на Навални, осъдени за екстремизъм. Повечето от тях са избягали от Русия.

Ксения Фадеева

Who has been freed in the unprecedented swap between Moscow and the West?



Ksenia Fadeyeva was the head of Alexey Navalny’s headquarters in the Siberian city of Tomsk, a role for which she later received a nine-year prison sentence in December, after being found guilty of… pic.twitter.com/dNcDpTnrd4 — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) August 1, 2024

Ксения Фадеева беше осъдена на девет години затвор по обвинения в организиране на екстремистка група. Била е местен организатор на антикорупционната фондация на Алексей Навални в сибирския град Томск, където впоследствие е задържана.

Нейните адвокати твърдят, че е прекратила връзката си с организацията, преди тя да бъде определена за екстремистка група през 2021 г.

Саша Скочиленко

Artist Sasha Skochilenko, who had been serving a seven-year sentence in Russian prison for swapping out supermarket price tags with anti-war messages, takes a selfie with @pevchikh after arriving in Germany. pic.twitter.com/ibXVOLGRxl — The Moscow Times (@MoscowTimes) August 2, 2024

Саша Скочиленко беше осъден на седем години в наказателна колония за подмяна на етикети с цени в супермаркети с антивоенни послания като форма на протест. Надписите насочват вниманието към смъртта на цивилни в Мариупол и наричат Русия „фашистка държава“.

Скочиленко е художник от Санкт Петербург.

Кевин Лик

Германско-руският гражданин Кевин Лик беше осъден за държавна измяна като тийнейджър, като стана най-младият човек, който някога е бил признат за виновен за престъплението.

Израства в Германия и се мести в Русия, когато е на 12 години. Властите го осъдиха на четири години затвор миналия декември за предполагаемо изпращане на снимки по имейл до „представители на чужда държава“ преди и по време на инвазията на Русия в Украйна. Съдът твърди, че той е посетил и снимал местоположението на руски войски.

Рико Кригер

🇩🇪 German citizen Rico Krieger among those released as part of the biggest prisoner swap between the US and Russia since the Cold War.



More updates here:https://t.co/bjd14QIWiJ pic.twitter.com/gL6BcbHSqu — The Telegraph (@Telegraph) August 1, 2024

Германският гражданин Рико Кригер беше обвинен в поставяне на експлозиви в Беларус и осъден на смърт. Александър Лукашенко го помилва по-рано тази седмица.

В интервю за контролирани от държавата медии той каза, че е действал по инструкции от Украйна, но не бяха представени доказателства. Смята се, че Кригер е първият западен гражданин, осъден на смърт в Беларус.

Андрей Пивоваров

Руският опозиционен активист Андрей Пивоваров оглави фондация "Отворена Русия", създадена от бившия олигарх Михаил Ходорковски, който прекара десетилетие в затвора за организиране на кампания срещу Путин.

Пивоваров беше арестуван през 2021 година, след като се опита да напусне Санкт Петербург.

Дитер Воронин

Руско-германският гражданин Воронин беше осъден на 13 години затвор по обвинения в "държавна измяна", след като Москва повдигна обвинения, че е получил секретна военна информация от друг журналист, Иван Сафронов, който остава зад решетките, предаде АФП.

Други германски граждани, освободени от Русия, са:

• Патрик Шобел, който беше задържан в Санкт Петербург по-рано тази година, след като според съобщенията е намерен с пакет гумени мечета от канабис

• Херман Мойжес, руско-германски имиграционен адвокат, изправен пред обвинения в държавна измяна, след като беше арестуван през май

• Вадим Останин, бивш ръководител на един от регионалните клонове на Алексей Навални, който беше осъден на девет години затвор през 2023 години.

Kои са руските затворници?

Вадим Красиков

Снимка: БТА

Един от най-известните затворници, освободени обратно в Русия, е агентът на Федералната служба за сигурност Вадим Красиков, който излежаваше доживотна присъда в Германия за убийството през 2019 година на чеченски командир в парк в Берлин.

По време на процеса срещу него прокурорите казаха, че той е действал по заповед от Русия и че е принадлежал към силно секретно звено "Вимпел" на ФСБ.

Защитаващите го адвокати настояха, че той е бил строителен работник, а не убиец. Той отрече да е известен като Красиков и се представи като Вадим Соколов, името в паспорта, с който пътува.

В скорошно интервю с американския телевизионен водещ Тъкър Карлсън Путин отбеляза, че страната му иска освобождаването на „патриота“ Красиков в замяна на американския журналист Еван Гершкович.

Роман Селезньов

Роман Селезньов беше признат за виновен в провеждането на хакерска схема през 2017 година, причинила щети в размер на 169 милиона долара.

Американски служители казаха, че той е откраднал данни от кредитни карти от ресторанти и ги е продал на черния пазар. Той беше осъден на 27 години затвор за схемата, която според прокурорите е изпълнявал между 2009 и 2013 година.

Според Министерството на правосъдието гСелезньов е използвал софтуер, който му позволявал да открадне милиони номера на кредитни карти от хиляди фирми. Баща му е депутат и съюзник на Путин.

Вадим Конощенок

САЩ обвиниха Вадим Конощенок в заговор, свързан с доставки и пране на пари от името на руското правителство през 2022 година.

В изявление на Министерството на правосъдието на САЩ се казва, че той и други са закупили и изнесли незаконно електронни компоненти, някои от които могат да се използват за военни цели.

Артем и Анна Дулцеви

Снимка: БТА

Съпрузите Артем Дулцев и Анна Дулцев бяха арестувани и осъдени по обвинения в шпионаж в Словения. Двамата бяха осъдени на по 19 месеца затвор. Двете им деца също са се върнали в Русия.

Михаил Валериевич Микушин

Университетският преподавател Михаил Валериевич Микушин е обвинен в събиране на разузнавателна информация в Норвегия от името на Русия през 2022 г., представяйки се за бразилски академик.

Норвежките власти казаха, че той е имал бразилски паспорт и е работил като изследовател в университета в Тромсьо от 2021 година. Съобщава се, че се е наричал Хосе Асис Джамария.

Смята се също, че Микушин е излъгал за възрастта си и всъщност е бил на 44, а не на 37, когато е бил обвинен.