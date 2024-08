Най-голямата размяна на затворници между Русия и Запада от времето на Студената война вече е факт. 16 граждани на САЩ, Германия и други западни държави бяха разменени за осем арестувани руснаци. Преди няколко часа освободените от Русия американски граждани кацнаха на американска земя.

Историческа размяна на затворници между Русия и Запада (ВИДЕО)

Сред освободените са журналистът от в. "Уолстрийт джърнъл" Еван Гершкович (горе вляво), бившият морски пехотинец Пол Уилън (до него), бившият ръководител на движението "Отворена Русия" Андрей Пивоваров (горе вдясно), руският опозиционен активист Владимир Кара-Мурза (долу вдясно), базираната в Прага редакторка в татарско-башкирската служба във финансираното от американското правителство Радио "Свободна Европа" Алсу Курмашева (долу в средата) и Лилия Чанишева, бивш координатор на регионални офиси на покойния руски опозиционер Алексей Навални.

Националната разузнавателна организация на Турция МИТ проведе най-мащабната операция за размяна на затворници в последно време в Анкара. Това съобщиха за БТА от Дирекцията по комуникации към турското президентство, пише кореспондентът на БТА Нора Чолакова.

И САЩ, и Русия разпространиха емоционални кадри от пристигането на своите сънародници. На пистата, те бяха посрещнати от президентите - Джо Байдън в Мериленд и Владимир Путин - в Москва.

Байдън заяви, че единственото, което има значение, е, че "е върнал у дома невинни хора". "Семейството е началото, средата и краят. Не мога да се сетя за нищо по-съществено", каза той.

