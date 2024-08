Американският президент Джо Байдън сподели в социалните мрежи снимка на освободените американци в самолета и заяви, че те „са започнали пътуването си обратно в прегръдките на своите семейства”.

Байдън за размяната на затворници: Единственото, което има значение, е, че "върнах у дома невинни хора" (СНИМКИ)

"След като преживяха невъобразимо страдание и несигурност, американците, задържани в Русия, са в безопасност, свободни са и започнаха пътуването си обратно в прегръдките на семействата си", написа Байдън в социалната мрежа X.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ