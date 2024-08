Президентът на САЩ Джо Байдън сподели снимка със семействата на задържаните американци, които бяха освободени в рамките на най-голямата размяна на затворници между Русия и Запада.

Снимка: AP Photo/Alex Brandon

Запитан как оправдава освобождаването на руски затворници в замяна на американци, Байдън заяви, че единственото, което има значение, е, че "е върнал у дома невинни хора". "Семейството е началото, средата и краят. Не мога да се сетя за нищо по-съществено", каза той.

Снимката включва семействата на Еван Гершкович, Пол Уилън, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза по време на разговора в Овалния кабинет с новоосвободените членове на техните семейства.

„Днес стоях до семействата на Пол, Еван, Алсу и Владимир в Овалния кабинет, когато те разговаряха със своите близки за първи път, откакто са върнали свободата си. Тези семейства никога не са губили надежда. И днес всеки от тях ще се събере с липсващата част от душата си”, написа Байдън.

Today, I stood beside the families of Paul, Evan, Alsu, and Vladimir in the Oval Office as they spoke to their loved ones for the first time since they regained freedom.



These families never lost hope.



And today, they'll each be reunited with the missing piece of their soul. pic.twitter.com/v4Sv4fxsPd